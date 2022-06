.

Rain in Ambala: अंबाला में बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत, किसानों के भी चेहरे खिले Published on: 4 minutes ago

Koo_Logo Versions

अंबाला : बीते 3 दिनों से हरियाणा (Rain in Haryana) के कई इलाकों में बारिश हो रही है. अंबाला में भी बारिश से तापमान (Rain in Ambala) में गिरावट आई है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है. इसके अलावा इस बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं. इस बारिश के बाद अंबाला में किसानों ने धान की रोपाई शुरू कर दी है. किसानों का कहना है कि तीन दिनों से हो रही बारिश से काफी फायदा मिल रहा (Farmers happy due to rain) है. बारिश होने से सूख रहे हरे चारे और धान की फसल को नई जिंदगी मिली है. मानसून अच्छा रहा तो इस बार धान (relief for farmer) की फसल अच्छी होगी. वहीं किसानों ने सरकार से बिजली सप्लाई समय को बढ़ाने और नहरों में पानी छोड़ने की मांग (Ambala Monsoon News) की है. ताकि सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सके. अंबाला में बारिश के बाद स्थानीय लोगों को गर्मी (weather in haryana) से राहत मिली है.