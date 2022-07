.

Single use plastic ban: सिंगल यूज प्लास्टिक पर बोले दुकानदार, प्रशासन फैक्ट्रियों पर करे कार्रवाई

पानीपत: सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन (ban on single use plastic) लगने के बाद भी दुकानों में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है. कैमरे की नजर से बचते हुए दुकानदार ग्राहकों को प्लास्टिक में सामान देते नजर आए. वहीं दूसरी ओर कुछ दुकानदारों ने प्रशासन के आदेशों की पालन करते हुए प्लास्टिक की जगह कपड़े या जूट के बैग में सामान देते दिखाई दिए. दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन दुकानदारों पर ही मार करता है प्रशासन को चाहिए कि प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करे ताकि न तो प्लास्टिक बने और न ही मार्केट में पहुंचे जिससे कि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगाया जा (ban on single use plastic in panipat) सके. बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने की घोषणा की (Single use plastic ban from July 1) है. बैन किए गए प्रोडेक्ट को बनाने या बेचने पर पर्यावरण एक्ट धारा 15 के तहत 7 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया (Central government banned single use plastic) जाएगा.