भिवानी में फैक्ट्री में लगी आग, सारा सामान जलकर हुआ राख Published on: 2 hours ago

भिवानी: लठियावाला जोहड़ (Lathiawala Johad Bhiwani) के पास एक मसाला फैक्ट्री में शनिवार देर रात अचानक आग (fire in factory in bhiwani) लग गई. आग लगने से फैक्ट्री का सारा सामान और मसाला बनाने वाली मशीन जलकर खाक हो गई. आग की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई. रात लगभग 2 बजे तक आग पर काबू पाया गया. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा (fire in spice factory in bhiwani) है. वहीं जिस मसाले की फैक्ट्री में आग लगी है, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक कादियान की बताई जा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस लीडर अशोक कादियान मुस्कान नाम से मसाले की फैक्ट्री चलाते हैं. आग लगने की सूचना आसपास के लोगों ने इसकी सूचना अशोक कादियान को दी. अशोक कादियान मौके पर पहुंचे. उन्होंने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग (Fire Department Bhiwani) को दी. दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है.