Fire in Factory in Faridabad: फरीदाबाद में फैक्ट्री में लगी आग, देखें वीडियो Published on: 2 hours ago

फरीदाबाद: सोमवार को नवीन पॉलीमर फैक्ट्री में भीषण आग (fire in factory in faridabad) लग गई. आग की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट का होना बताया जा रहा है. कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी के मुताबिक फैक्ट्री (naveen polymer factory in faridabad) में बटन बनाने का काम होता है. गनीमत रही कि इस आगजनी में कोई हताहत नहीं हुआ. सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.