गुरुग्राम की रेजीडेंसी गार्डन सोसायटी में आग का तांडव, देखें वीडियो

गुरुग्राम के सेक्टर-52 में बीते शनिवार रात एक 11 मंजिला इमारत में आग लग गई. ये आग रेजीडेंसी गार्डन सोसायटी (Residency Garden Society of Gurugram) की 10वीं और 11वीं मंजिल में लगी थी. बताया जा रहा है कि शार्ट सर्किट से 10वीं मंजिल पर आग लगी थी और देखते ही देखते आग ने 11वीं मंजिल को भी अपने आगोश में ले लिया. वहीं, काफी मशक्कत के बाद आग पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने काबू पाया. आग इतनी भयंकर थी कि पूरी इमारत को अपनी आगोश में ले सकती (Fire broke out in a building in Gurugram) थी. लेकिन दमकल कर्मियों की सूझबूझ के चलते बिल्डिंग को पहले खाली करवाया गया और फिर काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया.