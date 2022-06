.

रेवाड़ी में फोटो स्टूडियो में भड़की आग, लाखों का सामान जलकर राख Published on: 52 minutes ago

Koo_Logo Versions

जिले की सुंदर लाल मार्केट (Rewari Sunder Lal Market) में बुधवार की रात यादव फोटो स्टूडियो में भीषण आग लग (Fire breaks out in Rewari) गई. आग इतनी भयंकर थी कि पड़ोस में दूसरी दुकानों तक आग की लपटें पहुंच गई. रास्ते से गुजर रहे एक युवक ने दुकान के मालिक और फायर बिग्रेड के कर्मचारी को दी. वहीं आसपास के लोगों ने बताया है कि फायर बिग्रेड की गाड़ी आने से पहले दुकान जलकर राख हो चुकी थी. वहीं साथ लगती दुकानों को भी नुकसान पहुंचा (Fire In Rewari) है. फिलहाल विभाग द्वारा आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. बताया जा रहा है की इस आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है.