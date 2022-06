.

Farmers Protest in Palwal: अग्निपथ योजना को लेकर किसानों में रोष, योजना को रद्द करने की मांग Published on: 34 minutes ago

पलवल में भारतीय सेना की पुरानी पद्धति को बहाल करने और अग्निपथ योजना लागू करने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के (farmers protest agnipath scheme in Palwal) आह्वान पर सैकड़ों किसानों और युवाओं के साथ ही महिलाओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम डीआरओ को ज्ञापन भी सौंपा गया. प्रदर्शन से पहले गुर्जर धर्मशाला में सभा का आयोजन किया (farmers protest in Palwal) गया. हरिसिंह घोड़ी की अध्यक्षता में आयोजित सभा का संचालन ज्ञानसिंह चौहान ने (bhartiya kisan union protest in Palwal) किया. किसानों ने अग्निपथ योजना को वापस लेने के साथ ही जिन युवाओं पर एफआईआर दर्ज की (youth protest agnipath scheme) गई हैं उसे हटाने की मांग की है.