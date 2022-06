.

अग्निपथ योजना के विरोध में किसानों और युवाओं का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

फतेहाबाद में अग्निपथ योजना के विरोध में क्षेत्र के किसानों और युवाओं ने लघु सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन (Protest against Agnipath scheme in Fatehabad) किया. किसानों का कहना है कि युवाओं और सेना को कारपोरेट के हाथों में सरकार देना चाहती है, जो सहन नहीं किया जा सकता है. बता दें किस संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने यह प्रदर्शन (Farmers Protest Agnipath scheme in Fatehabad) किया. किसान योगेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की इस योजना से युवाओं में बेहद आक्रोश (youth Protest Agnipath scheme in Fatehabad) है. चार साल की भर्ती की यह योजना किसी को नहीं पसंद आ रही. बड़ी संख्या में नौजवान सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सेना को सरकार निजीकरण करने जा रही है. नौजवान हर हालत में सरकार का विरोध करेगा. सरकार उनकी आवाज सुनते हुए इस योजना को वापस ले. किसान व जवान राष्ट्रपति से भी यही मांग करते हैं कि सरकार की इस योजना को रद्द किया जाए. किसानों ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है.