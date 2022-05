.

PIT NOT FILLED IN MALLEWALA: पब्लिक हेल्थ की बड़ी लापरवाही, 200 फीट गहरे खड्डे की नहीं की भरपाई, बढ़ा खतरा Published on: 22 minutes ago

Koo_Logo Versions

सिरसा के मल्लेवाला गांव में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है. प्रशासन द्वारा मल्लेवाला गांव में लगभग डेढ़ माह पहले ट्यूबवेल मोटर को बदलने के लिए जमीन में खुदाई की गई (PIT NOT FILLED IN MALLEWALA) थी. मोटर तो बदल दी गई लेकिन प्रशासन द्वारा जहां-जहां खुदाई की गई थी उसे भरा नहीं गया जिसके चलते ग्रामीणों में काफी गुस्सा है. ग्रामीणों का कहना है कि इन 200 फीट गहरे गढ्ढों की वजह से उनके बच्चों को खतरा है वे दिन भर यहां खेलते (CHILDREN ARE AT RISK DUE PIT NOT FILLED) है. वहीं रात के समय भी इससे बड़ा हादसा होने की संभावना है. ऐसे में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इन गढ्ढों को जल्द भरने की मांग की है. ताकि समय रहते बड़ा हादसा होने से बच सके.