YAMUNANAGAR: सरकारी अनाज का वजन बढ़ाने के लिए डाल रहे थे पानी, CM फ्लाइंग ने रंगे हाथों पकड़ा Published on: 1 hours ago

यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग और लोकल सीआईडी की संयुक्त टीम ने जगाधरी में देर शाम अनाज मंडी में रेड कर 3 लोगों को गेहूं के स्टॉक पर पानी डालते (sprinkling of water in government ration in yamunanagar) हुए रंगे हाथों पकड़ा (Accused caught sprinkling water in yamunanagar) है. तीनों लोग सरकारी एजेंसी की ओर से देखरेख के लिए नियुक्त किए गए थे. संयुक्त टीम ने सुमित, अमित और लखविंदर को हिरासत में लेकर सेक्टर-17 थाना पुलिस के हवाले कर दिया है.