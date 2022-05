.

अंबाला में आम आदमी पार्टी द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए किया गया प्रदर्शन, की ये मांग Published on: 3 hours ago

Koo_Logo Versions

आम आदमी पार्टी ने अंबाला में शिक्षा व्यवस्था को लेकर जोरदार प्रदर्शन (Aam Aadmi Party demonstrated) किया और व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन भी (Aam Aadmi Party demonstrated in Ambala) सौंपा. इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में अध्यापक नहीं (demonstrated in Ambala regarding education system) है. उन्होंने कहा कि 2 सालों से बच्चों को किताबें भी नहीं दी गई हैं. अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा रहे हैं जोकि सरासर गलत है. ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदेश सरकार से शिक्षा नीति को सुधारने की मांग की है. वहीं शिक्षा अधिकारी ने पार्टी द्वारा की गई मांगों को विभाग तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है.