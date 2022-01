.

हरियाणा में कोरोना का कहर जारी, सरकार ने लागू किया मिनी लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर बोले- नहीं करेंगे पलायन Published on: 19 minutes ago



फरीदाबाद: हरियाणा में कोरोना (corona in haryana) और ओमीक्रोन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेशभर में मिनी लॉकडाउन (lockdown in haryana) लागू कर दिया है. जिसके तहत फैक्ट्रियों को 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ खोलने की अनुमति है. अगर कोरोना संक्रमण बढ़ा तो इन सब पाबंदियों को और भी सख्त किया जा सकता है. इस बीच अच्छी बात ये है कि इन सब के बाद भी उद्यौगिक नगरी फरीदाबाद में प्रवासी मजदूर पलायन करने से साफ इंकार (migrant labour refuse to migrated in faridabad) कर रहे हैं. फरीदाबाद में यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों से मजदूर काम करने के लिए आते हैं. सभी का दावा है कि फैक्ट्री मालिक ने उनके लिए रहने, खाने का पूरा बंदोबस्त किया है. लिहाजा पिछली बार की तरह इस बार इन प्रवासी मजदूरों में कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई दे रही है.