गुरुग्राम में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू, स्कूलों के बाहर वैक्सीन लगवाने वालों की लगी कतार Published on: 15 minutes ago

Updated on: 3 minutes ago

गुरुग्राम: हरियाणा में बच्चों के टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. फिलहाल टीकाकरण (Child Vaccination in Haryana) के लिए केवल कोवैक्सीन का ही विकल्प मिलेगा. गुरुग्राम के वजीराबाद में सरकारी स्कूल के अंदर जिला उपायुक्त और चीफ मेडिकल ऑफिसर ने वैक्सीनेशन (vaccination for children in gurugram) की प्रक्रिया का शुभारंभ किया. जिला उपायुक्त और चीफ मेडिकल ऑफिसर में वैक्सीन लगवाने आए बच्चों को प्रोत्साहित किया और साथ ही साथ ही अपील की है कि बच्चे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और आसपास के बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करें. क्योंकि बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो ही उनका लक्ष्य पूरा हो पाएगा. जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया की गुरुग्राम में 8 हजार बच्चों को पहले दिन टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है और तकरीबन 39 स्वास्थ्य केंद्र, 38 स्कूलों सहित 10 प्राइवेट अस्पतालों में भी 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी है.