सरकार फौजियों के साथ नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ओआरओपी का विरोध किया : लोक सभा में अधीर रंजन चौधरी Published on: 22 minutes ago

कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhary) ने पूर्व सैनिकों के लिए 'वन रैंक, वन पेंशन' (ओआरओपी) का विषय उठाया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीति के चलते आज लाखों पूर्व सैनिक ओआरओपी (ex armymen one rank one pension) के लाभ से वंचित हैं. शून्यकाल में ओआरओपी पर अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhary OROP) ने कहा कि 17 फरवरी, 2014 को सदन में तत्कालीन संप्रग सरकार ने कहा था कि कोश्यारी समिति की सिफरिशों के अनुसार ओआरओपी आरंभ किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा फौजियों के नाम पर वोट लेती (BJP beg vote in name of army) है, लेकिन उस पार्टी के कारण आज लाखों पूर्व सैनिकों को लाभ नहीं मिल रहा है. चौधरी आरोप लगाया, मोदी सरकार ने ओआरओपी का सुप्रीम कोर्ट में विरोध (Modi Govt OROP SC affidavit) किया. इससे साबित हो गया कि ये लोग फौजियों के साथ नहीं हैं.