#PositiveBharatPodcast: जांबाज जनरल बिपिन रावत को लोगों ने नम आखों से दी श्रद्धांजलि Published on: 31 minutes ago



देश के पहले सीडीएस और पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत (CDS and former Army Chief General Bipin Rawat) और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की कुन्नुर हेलिकॉप्टर क्रैश में निधन (died in helicopter crash) हो गया. आज पूरा देश उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है. इस अंक में सुनिए सीडीएस बिपिन रावत के वो फैसले, जो आप नहीं जानते होंगे...