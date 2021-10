.

ओडिशा: जगतसिंहपुर के रामतारा समुद्र तट पर मिला दुर्लभ 'व्हेल शार्क' Published on: 1 hours ago



ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले (Jagatsinghpur district of odisha) में समुद्र तट पर एक दुर्लभ प्रजाति की व्हेल शार्क मछली (rare Whale Shark) देखी गई है. मछली लगभग 18 फीट लंबी है जबकि चौड़ाई केवल चार फीट है. कुजंग वन विभाग (Kujang Forest Department) ने सोमवार की देर रात करीब दो बजे एरसमा ब्लॉक के रामतारा समुद्र तट (Ramtara beach in the Ersama block) पर मरी हुई मछली को तैरते देखा था. अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बड़े जहाज से टकराकर व्हेल शार्क मछली मर गई होगी. समुद्र तट पर मरी हुई दुर्लभ मछली को देखने के लिए आसपास के गांव से लोगों की भीड़ जमने लगी है.