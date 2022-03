.

जब सड़कों पर खुलेआम घुमते नजर आए भालु... Published on: 28 minutes ago

महाराष्ट्र स्थित सतपुड़ा पर्वतमाला में आजकल भालुओं की मुक्त आवाजाही (Free movement of bears in Satpuda mountain range Maharashtra) देखी जाने लगी है. खासतौर पर अमरावती जिले के मेलघाट गांव के पास वन क्षेत्र में ये जानवर खुले में घुमते नजर आते (animals seen roaming near Melghat village Amravati) हैं. चिलचिलाती धूप के कारण जंगल में पानी की कमी होने लगी है. इस वजह से कई जंगली जानवर पानी की तलाश में जंगल से बाहर निकल जाते (animals are seen going out of forest in search of water) हैं. ऐसे में सेमाडोह-मखला मार्ग में बड़ी संख्या में जंगली जानवर देखे जा सकते (Semadoh-Makhla route is home for wild aninals) हैं. मंगलवार को भी भालू इसी रास्ते पर खुलेआम घूमते नजर आए. पानी की तलाश में जंगल छोड़ गांव की तरफ पलायन करने वाले भालुओं को लेकर अब मेलघाट के कई गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है.