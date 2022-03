.

आमतौर पर देवी-देवताओं को फल-फूल, दूध-घी और घी के दिये चढ़ाए जाते हैं. लेकिन, एक भगवान ऐसे भी हैं जिन्हें श्रद्धालु शराब, सिगरेट आदि का चढ़ाया जाता है. ये भगवान कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में स्थापित (cigarette arati to A Special god in uttara kannad karnataka) हैं. यहां के करावर कापरी देव मेला अन्य पूजा व मेलों से थोड़ा अलग (Karavar Kapri Deva Fair is different from other festivals) है. यहां भगवान खपरी की पूजा होती है और उनकी पूजा के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु फूल-फल के अलावा शराब और सिगरेट भी अर्पित (devotees anoints god with liquor and cigarette) करते हैं. इसके अलावा भगवान को मुर्गे की बलि भी दी जाती (chicken is sacrificed to the Lord kapri in) है. लोगों का मानना है कि इस प्रकार के चढ़ावा से भगवान खपरी प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है.