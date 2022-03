.

Mahashivratri 2022 : केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बने गाड़ीवान, शिव बारात में हुए शामिल Published on: 14 minutes ago

Koo_Logo Versions

वैशाली: महाशिवरात्रि (Mahashivratri 2022) पर जगह-जगह शिवजी की आराधना, पूजा और जुलुस निकाले जाते हैं. लेकिन हाजीपुर के शिव बारात की बात ही अलग है. सैकड़ों झांकियां, लोगों का हुजूम, ढोल नगाड़े, उड़ते गुलाल के बीच भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जाती है. खास बात ये कि शिवजी का गाड़ीवान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री (Minister of State for Home Affairs of India ) नित्यानंद राय (Nityanand Rai drove Lord Shiva bullock cart in Hajipur) बैलगाड़ी को हांकते हुए नजर आए. केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री, नित्यानंद राय ने कहा कि यहां के लोगों के आदेश से मैं भी 25 वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन कर रहा हूं. देवों के देव महादेव सभी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और समृद्धि बनाए रखें. पीएम मोदी के आगे बढ़ने के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं. उनके नेतृत्व में देश विकास कर रहा है.