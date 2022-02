.

फतेहाबाद में चोरों ने बर्तन की दुकान में लगाई सेंध, सीसीटीवी में कैद वारदात

फतेहाबाद: रतिया में सोमवार को चोरों ने बर्तन की दुकान को निशाना (Theft in pot shop in Fatehabad) बनाया. चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई. सीसीटीवी फुटेज में चोर बर्तनों को लेकर भागते नजर आ रहे हैं. दुकान मालिक ने दावा किया है उसकी दुकान में 2 लाख रुपये के बर्तन चोरी हुए हैं. पीड़ित के मुताबिक चोर दुकान में लगा सीसीटीवी भी साथ ले गए. साथ ही दुकान में लगे सीसीटीवी में चोर भागते नजर आ रहे हैं. पीड़ित के मुताबिक उसकी दुकान से 18 हजार रुपये की नकदी और डेढ़ लाख रुपये के बर्तन चोरी (Theft in pot shop in Ratia) हुए हैं.