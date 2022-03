.

हाथी से कुछ ऐसे बाल-बाल बचे वन अधिकारी, देखें वीडियो Published on: 2 hours ago

हाथी के हमले से यूं तो कोई बच नहीं पाया है. लेकिन, तमिलनाडु के कोयंबतूर में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसमें हाथी के हमले से वन विभाग के अधिकारी बाल-बाल बच निकले (forest guards escaped from the elephant in Coimbatore Tamilnadu) . हालांकि, उससे पहले ही हाथी ने दो कारों पर हमला (Elephant attacks two cars at Anaimalai tiger reserved area in tamilnadu) कर दिया था, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है. ये घटना पोलाची की जहां अन्नामलाई बाघ आरक्षित क्षेत्र में हाथी ने दो कारों पर हमला कर दिया था. खबर पाकर वन विभाग और शिकार रोधी गार्ड वहां पहुंचे और गुस्साए हाथी को केला खिलाकर शांत करने की कोशिश की. लेकिन हाथी शांत होने के बजाय वन कर्मियों को दौड़ाने लगा. फिर क्या था, बौखलाए हाथी को देख वन कर्मी उल्टे पैर भागने लगे. गाड़ी में बैठे एक शख्स ने इसका वीडियो बनाया है, जो वायरल हो रहा है.