पंचायत चुनाव का पहला चरण: पानीपत में महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से किया मतदान Published on: 27 minutes ago

पानीपत: हरियाणा में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 9 जिलों में पंच और सरपंच पद के लिए मतदान (panchayat elections in panipat) जारी है. इस महापर्व में हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है. पानीपत में तो महिलाएं पारंपरिक (women voted in traditional dress in panipat) तरीके से गीत गाती हुई मतदान करने पहुंची. उनका वीडियो भी खूब पसंद किया जा रहा है. वीडियो में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में गीत गाती हुई मतदान केंद्र जाती हुई दिखाई दे रही हैं.