.

रोहतक में स्पेशल पुलिस ऑफिसर ने भरे बाजार अपनी पत्नी को डंडे से पीटा, देखें वीडियो Published on: Dec 9, 2022, 7:47 PM IST

रोहतक: शुक्रवार को रोहतक एसपी रेजिडेंस (rohtak sp residence) के सामने स्पेशल पुलिस ऑफिसर ने अपनी पत्नी को डंडे से बेरहमी से पीटा (policeman beat up wife in rohtak). जिसका वीडियो सामने आया है. वीडियो में पुलिसर्मी अपनी पत्नी की भरे बाजार पिटाई करता नजर आ रहा है. स्पेशल पुलिस ऑफिसर का अपनी पत्नी से 7 साल से तलाक का मामला चल रहा है. खबर है कि रोहतक जिले के मदीना गांव की रहने वाली महिला ने आर्य नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि वो एमडीयू में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती है. उसकी शादी झज्जर जिले के निलोठी गांव के सत्यनारायण के साथ हुई थी. जो सांपला में स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पद पर तैनात है. पीड़िता ने बताया कि उसका अपने पति के साथ पिछले 7 साल से तलाक का मामला चल रहा है. शुक्रवार को जब महिला एसपी रेजिडेंट के सामने पहुंची तो उसके पति ने उसकी पिटाई (policeman beat up wife in rohtak) कर दी. फिलहाल आर्य नगर थाने में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.