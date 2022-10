.

Chhath Puja 2022: छठी मईया को प्रिय हैं ये फल, जानें क्या हैं विशेषताएं Published on: 2 hours ago

लोक आस्था के महापर्व छठ पर खासतौर पर बनने वाले ठेकुए को प्रसाद के रूप में जरूर चढ़ाया जाता है. छठ पूजा में नई साड़ी, बांस की बनी हुई बड़ी-बड़ी टोकरियां, पीतल या बांस का सूप, दूध, जल, लोटा, शाली, गन्ना, मौसमी फल, पान, सुथना, सुपारी, मिठाई, दीया आदि समानों की जरूरत होती है. दरअसल, सूर्य देव को छठ के दिन इस मौसम में मिलने वाले सभी फल और सब्जी अर्पण (importance of fruits in chhath puja) किए जाते हैं. आस्था के अनुसार छठ में चढ़ाए जाने वाले फलों की भी खास विशेषताएं होती हैं (Specialty of fruits used in Chhath Puja). ईटीवी भारत के इस खास कार्यक्रम में आइए जानते हैं कि छठ महापर्व में कौन-कौन से फल चढ़ाने चाहिए और इसका महत्व क्या है?