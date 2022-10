.

गुरुग्राम: दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले ही वायु प्रदूषण के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है. आसमान में पूरी तरह से काला गुबार छा जाता है. दिवाली से पहले ही दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) (GRAP in Gurugram) लागू होने जा रहा है. ग्रेडिड रिस्पॉंस एक्शन प्लान लागू हो जाने से पर्यावरण प्रदूषण पर रोक (environment pollution in gurugram) लगाई जा सकेगी. गुरुग्राम में आज यानी शनिवार से डीजी सेट के संचालन पर प्रतिबंध लग जाएगा. उद्योगपतियों का कहना है कि अगर जनरेटर बंद हो जाएंगे तो उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि बिजली प्रॉपर न आने से जनरेटर का इस्तेमाल ही करना पड़ता (generator ban in haryana) है. उद्योगपतियों ने कहा कि बिजली नहीं होगी तो उपकरण बनाने वाली मशीन कैसे काम करेगी. उन्होंने कहा कि कुछ मशीनें तो ऐसी है जिनको 24 घंटे बिजली चाहिए होती है तभी वह काम करती है अन्यथा भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता (Graded Response Action Plan in Gurugram ) है.