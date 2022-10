.

फतेहाबाद में पराली से भरे ट्रक में लगी आग, 90 क्विंटल पराली जली Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

फतेहाबाद: भट्टूकला में बीते बुधवार की रात रेलवे स्टेशन के पास धान की पराली से भरे ट्रक में आग लग (Fire in a stubble filled truck in Fatehabad) गई. हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक को रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज ले गया, जहां खाली जगह पाकर ट्रक को वहीं खड़ा कर (fire incident in fatehabad) दिया. इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया. दमकल कर्मियों ने बड़ी मसक्कत के बाद आग पर काबू पाया है. जानकारी के मुताबिक भिरडाना गांव के रहने वाले हरि सिंह एक ट्रक में करीब 90 क्विंटल पराली भरकर राजस्थान के बीकानेर ले जा रहा (Fire at Fatehabad Railway Station Bhattukalan) था. (stubble filled truck caught fire) रेलवे स्टेशन भट्टूकलां के पास पहुंचते ही ट्रक में आग लग गई. हादसे में ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.