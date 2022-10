.

यमुनानगर: सोमवार को हरियाणा के यमुनानगर जिले में भयानक सड़क हादसा हो गया. यहां तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को सामने से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी सवार हवा में कई फीट ऊपर उछलकर नीचे जा गिरे. खबर है कि एक्टिवा सवार दंपति शादी समारोह से अपने घर लौट रहे थे. उनके साथ एक्टिवा पर छोटा बच्चा भी था. घर लौटते वक्त रास्ते में सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार (Car and Activa collide in Yamunanagar) दी. ये हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से कार ने स्कूटी को सामने से टक्कर मारी है. गनीमत ये रही कि इस हादसे में एक्टिवा सवार शख्स और उनके छोटे बच्चे की जान बाल-बाल बच (Couple injured in road accident in Yamunanagar) गई. हालांकि महिला को गंभीर चोटें आई है. जिसकी वजह से डॉक्टरों ने उन्हें PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया, एक्सीडेंट के बाद के बाद Honda City कार की नंबर प्लेट घटनास्थल पर ही गिर गई है. पुलिस के मुताबिक इसके माध्यम से आरोपी कार चालक को जल्द हिरासत में लिया जाएगा.