.

भिवानी में विजय जुलूस निकालकर किया बॉक्सर नीतू घणघस का स्वागत, देश को समर्पित किया गोल्ड मेडल Published on: 31 minutes ago

Koo_Logo Versions

भिवानी: बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 (commonwealth games 2022) में गोल्ड मेडल जीतने के बाद बॉक्सर नीतू घणघस मंगलवार को वतन वापस लौटी. भिवानी लौटने पर नीतू घणघस का जोरदार स्वागत किया गया. परिजनों और ग्रामीणों ने फूलों की बारिश कर नीतू घणघस का स्वागत (neetu ghanghas welcome in bhiwani) किया और शहर में तिरंगे के साथ विजय जुलूस निकाला. इस दौरान जगह-जगह लोगों ने नीतू को लड्डू खिलाओ और फूलों की मालाएं पहनाकर सम्मानित किया. इस दौरान गोल्ड गर्ल नीतू घणघस ने कहा कि उसे अपनी मेहनत और अपने गुरु जगदीश के गुर पर पूरा भरोसा था. उनके ऊपर प्रेशर भी था कि वो महान खिलाड़ी मैरीकॉम की जगह जा रही हैं. नीतू ने कहा कि मैंने अपना बेस्ट दिया. नीतू ने कहा कि वो आगे और कड़ी मेहनत कर देश को एशियन और ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाएगी. बता दें कि महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में बॉक्सर नीतू घणघस ने गोल्ड मेडल जीतकर (neetu ghanghas won gold medal in cwg 2022) इतिहास रचा. रविवार 7 अगस्त को खेले गए फाइनल मुकाबले में नीतू ने इंग्लैंड की बॉक्सर को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया.