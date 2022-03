.

पीएमसी बैंक भ्रष्टाचार मामले में संजय राउत ने किरीट सोमैया पर एक बार फिर हमला बोला (raut vs kirit) है. राउत ने एक सवाल के जवाब में कहा, अगर बाप-बेटे दोषी नहीं हैं तो वे अग्रिम जमानत के लिए अदालतों का चक्कर क्यों लगा रहे हैं. राउत ने किरीट सोमैया का नाम लिए बिना कहा (sanjay raut vs kirit somaiya) कि अभी और भी भ्रष्टाचार के मामले उजागर होंगे, जिसमें दोनों दोषी करार दिए जाएंगे. राउत ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, मेरे शब्दों को याद रखिए (sanjay raut says mark my words).