सड़क पर बस के आगे आ गया हाथी, चालक ने किया कुछ ऐसा कि बाल-बाल बचे यात्री Published on: 28 minutes ago

आप सफर पर निकले हों और अचानक कोई जंगली जानवर आपकी गाड़ी के सामने खड़ा हो जाए, तो क्या होगा. जाहिर सी बात है कि आप भयभीत होंगे, मदद के लिए चिखने-चिल्लाने लगेंगे. कुछ ऐसा ही केरल के इडुक्की में भी हुआ. जहां मुन्नार-उदुमलपेट रोड पर केरल सड़क परिवहन निगम (KRTC) की बस का सामना दंतेल हाथी से (KRTC bus close encounter with tusker) हो गया. हालांकि, बस चालक बाबूराज ने अपनी होशियारी दिखाई और ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे गजानन भड़क जाते. यह वाकया मुन्नार डीवाईएसपी कार्यालय के पास की है, जहां दंतेल हाथी 'पडायप्पा' सड़क के बीचोंबीच खड़ा हो गया था. उसी रास्ते से जा रही यात्रियों से भरी एक बस हाथी से जा (tusker stands in middle of the road when the bus reached) भीड़ी. हाथी धीरे-धीरे बस के नजदीक आया और अपनी सूंड से गाड़ी को महसूस करने (bus close encounter with tusker in Idukki) लगा. इस बीच बस चालक ने भी अपनी होशियारी और साहस दिखाते हुए ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हाथी भड़क जाता. जैसे ही हाथी बस से दूर हटा, बाबूराज ने भी आहिस्ते से गाड़ी आगे बढ़ाते हुए वहां से निकल आया.