भारी बर्फबारी के कारण किन्नौर में फंसे महाराष्ट्र के 12 पर्यटक, पुलिस ने किया रेस्क्यू Published on: 2 hours ago

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले हिस्सों में पिछले 4 दिनों से बर्फबारी का दौर जारी (heavy snowfall in Kinnaur) है. बर्फबारी के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, खासकर जनजातीय जिला किन्नौर में स्थिति विकट है. गुरुवार को किन्नौर में महाराष्ट्र के 12 पर्यटक फंस गए (kinnaur police rescued twelve tourist) थे, जिन्होंने पुलिस चौकी यंगथंग में संपर्क किया. तांबो व किन्नौर के सीमांत क्षेत्र से पुलिस की टीम ने पर्यटकों को रेस्क्यू किया. महाराष्ट्र के पर्यटक मयूरेश ने बताया कि सभी लाहौल-स्पीति के तांबो से बीते कल किन्नौर की ओर निकले (problems due to snowfall in kinnaur) थे. इस दौरान तांबो व किन्नौर के सीमांत क्षेत्र में अधिक बर्फबारी के बीच उनके वाहन बर्फ में फंस गए. राज्य में ताजा बर्फबारी (snowfall in Himachal) और बारिश से तीन नेशनल हाईवे समेत 227 सड़कें (More than 225 roads closed in himachal) और 134 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं. वहीं, मौसम विभाग ने 26 फरवरी तक मौसम खराब बने रहने की संभावना जताई है. आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.