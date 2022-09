.

फरीदाबाद: बल्लभगढ़ के सेक्टर-64 में बीते सात सालों से सोसाइटी के लोगों को सीवर के गंदे पानी के बीच में रहने को मजबूर होना (sewer jam problem in faridabad) पड़ रहा है. सोसाइटी के लोगों का कहना है कि उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को कई बार शिकायत की लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है. लोगों का कहना है कि गंदे पानी से गुजरने वाले ज्यादातर लोग हादसों का भी शिकार भी हो चुके हैं. उनका कहना है कि फरीदाबाद में सीवर जाम की समस्या को लेकर कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की जा चुकी है. स्थानीय पार्षद की ओर से भी आश्वासन ही दिया गया है. रविवार को सोसायटी के तमाम लोगों ने नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपना रोष प्रदर्शन (people protest in Faridabad) किया और ोबल्लभगढ़ में सीवर जाम की समस्या (sewer jam problem in ballabhgarh) के समाधान करने की अपील की.