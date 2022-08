.

सीएम से मानसून सत्र में मांगा जाएगा प्रदेश का पूरा हिसाब: गीता भुक्कल Published on: 13 hours ago

Koo_Logo Versions

चरखी दादरी: बीते दिनों कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया (Congress protest) था. जिसको लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री व झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल (Geeta Bhukkal Congress MLA Jhajjar) ने कहा कि विधानसभा सत्र में हरियाणा (Geeta Bhukkal reaction on the monsoon session) के मुख्यमंत्री से जनता के साथ हो रहे अन्याय के साथ-साथ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व महंगाई (Congress protest on inflation) को लेकर पूरा हिसाब मांगा जाएगा. विधानसभा सत्र में (Haryana Vidhan Sabha Monsoon Session) कांग्रेस के विधायक पूरी तरह से अपने प्रश्नों को लेकर तैयार हैं और विधानसभा सत्र में पूरजोर से अपना पक्ष रखेंगे. वहीं उन्होंने गठबंधन सरकार सहित इनेलो पर भी कई कटाक्ष किए. दरअसल पूर्व मंत्री व विधायक गीता भुक्कल को दादरी जिला का प्रभारी बनाया गया है और वह रेस्ट हाऊस में पार्टी कार्यकर्ताओं का मन टटोलने पहुंची थीं. मीटिंग में कार्यकर्ताओं ने खुले रूप से स्पष्ट किया कि पार्टी में गुटबाजी के चलते एक-दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं. मीटिंग में भुक्कल ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कांग्रेस आलाकमान के निर्देशानुसार कार्य करने की अपील की है.