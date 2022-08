.

भिवानी: हर घर तिरंगा अभियान (Har Ghar Tiranga Abhiyan) के तहत आजादी का अमृत महोत्सव ( Azadi Ka Amrit Mahotsav) हरियाणा में भी पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के राधा कृष्णन लैब स्कूल के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली. उनके साथ डाक विभाग ने भी महज कम राशि में बच्चों को तिरंगा उपलब्ध कराकर उनकी खुशी में शरीक हुए. बता दें कि पूरे देश में अलग-अलग तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा (Tiranga Yatra taken out in Bhiwani) रही है. भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चैयरमेन डॉ. जगबीर सिंह (Haryana Board of School Education Bhiwani) और डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. वहीं डाक विभाग भी लोगों को 25 रुपये में तिरंगा उपलब्ध करा रहा है, जिससे सभी लोग तिरंगा यात्रा (Tiranga rally) में शामिल हो सकें.