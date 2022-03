.

भिवानी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने की छापेमारी, बिना परमिट चल रही बस को पकड़ा Published on: 16 minutes ago

मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम ने शुक्रवार को परमिट की चल रही बसों की (CM Flying Key Raid in Bhiwani) धड़पकड़ शुरू की. इस दौरन मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम ने कई बसों की जांच की. जांच के दौरन उड़नदस्ते की टीम ने भिवानी से बॉस के तरफ जा रही बिना परमिट की बस को पकड़ा. उड़नदस्ते टीम के प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि शुक्रवार को कई बसों के परमीट की जांच (cm flying raid on bus drivers in bhiwani) की गई. इस दौरन भिवानी से बॉस जा रही एक बस को रोका गया, जिसके पास परमिट नही था. वहीं बस चालक कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहा था. सुनील कुमार ने बताया कि बस मालिक पर 19 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं भिवानी आरटीओ विभाग के सहायक सचिव सत्यनारायण चहल ने बताया कि शुक्रवार मुख्यमंत्री टीम के साथ रेड की थी. गुप्त सूचना मिली थी कि गयी अवैध लाइसेंस बस इस रुट पर चल रही है. जिसके चलते आज चेकिंग अभियान किया गया है.