जब स्मृति ईरानी बनीं आंगनबाड़ी शिक्षिका, बच्चों से पूछा खरगोश देखा क्या ? Published on: 53 minutes ago

रायपुर : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान रोचक तस्वीर निकलकर सामने आई है. (Smriti Irani visit to Raipur ) केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आंगनबाड़ी के बच्चों को अक्षर ज्ञान देते नजर आई है. इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र में शिक्षिका बनकर बच्चों को पढ़ाया. मंत्री स्मृति ने वर्णमाला चार्ट से बच्चों से सवाल भी पूछा और बच्चों ने बिना डरे बेबाकी से जवाब दिया. आंगनबाड़ी के कमरे में बनी अक्षरों से जुड़ी पेंटिंग के पास स्मृति ईरानी बच्चों को लेकर गईं. जहां उन्होंने बच्चों से अनार, खरगोश, कबूतर के चित्र दिखाकर उनसे जुड़े अक्षरों पर सवाल पूछा . स्मृति ने गुजराती में पूछा खरगोश किसने देखा है, अनार किसने खाया है, बच्चे भी फटाफट जवाब देते गए. यह देखकर स्मृति ईरानी ने ताली बजाई. उन्होंने बच्चों से कहा कि ''आंगनबाड़ी की सभी दीदीयों के लिए ताली बजाओ. तिरंगे झंडे की तस्वीर पर उंगली दिखाकर स्मृति ईरानी ने बच्चों से पूछा यह झंडा किसका है''. एक बच्चे ने झट से जवाब दिया, भारत का... यह सुनकर स्मृति ईरानी काफी प्रभावित हुईं. (Smriti Irani became Anganwadi teacher in Raipur )