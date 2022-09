.

Published on: 22 minutes ago

बुधवार शाम से ही देहरादून में लगातार बारिश (rain in dehradun) हो रही है. बारिश के कारण राजधानी देहरादून के चंद्रबनी चयोला क्षेत्र की सड़कें नदियों में तब्दील (Disaster caused by rain in Chandrabani Cheola area) हो गई हैं. चंद्रबनी सहसपुर विधानसभा के मुख्य मार्ग पर तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई. इस दौरान एक मवेशी भी बारिश के पानी में बह गई. एक व्यक्ति भी तेज बहाव की चपेट में आने से बाल-बाल बचा. बारिश और जलभराव (Waterlogging due to rain in Dehradun) के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ (People problems increased due to rain in Dehradun) गई हैं. पार्षद सुखबीर बुटोला ने बताया निकासी नहीं होने के कारण इस मार्ग पर हर बरसात में बाढ़ जैसी स्थिति रहती है. जिसके कारण लोगों को मजबूरन जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ती है.