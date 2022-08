.

हिमाचल में नहीं थम रहा बारिश का दौर, कुल्लू के बाद चंबा में फटा बादल Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

हिमाचल प्रदेश में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही (Heavy rain in himachal) है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बादल फटने से काफी नुकसान हो रहा है. यही नहीं इन घटनाओं में कई लोग भी अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं. आज सुबह कुल्लू के आनी में बादल फटने के बाद चंबा जिले में भी बादल फटा है. चंबा के तयारी पुल के पास बादल फटने (Cloud burst in Chamba) से क्षेत्र में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं. बादल फटने से क्षेत्र में भारी तबाही हुई है. जन जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा (People facing problems due to heavy rain in chamba) है. ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय लोगों और बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों से सावधानी बरतने और बेवजह बाहर न जाने की अपील की गई (himachal weather update) है.