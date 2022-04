.

हाथियों के झुंड को जलक्रीड़ा करते देखना और शावकों की नटखटता को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करना चाहते हैं, तो केरल के इडुक्की आइए. जी हां, यहां मंगुलम के अनाकुलम (Anakulam in Mangulam of Idukki) में आपको ढेर सारे हाथियों का एक झुंड नजर (elephants in kerala) आएगा. दरअसल, मंगुलम वह स्थान है जहां आप जंगली हाथियों के गरजने और उनके शावकों को खेलते देख सकते हैं. इतना ही नहीं, मंगुलम की यात्रा के दौरान आप जंगल हरियाली और सुंदरता का आनंद भी ले सकते हैं. इस जगह की यात्रा निश्चित रूप से एक यादगार अनुभव बन जाएगा. गर्मी का मौसम आते ही, ये हाथी पानी की तलाश में अनाकुलम आ जाते हैं. यहां हाथी अपनी प्यास बुझाने और पानी से खेलने के बाद वापस जंगल का रूख करते हैं. बता दें कि मलयालम में अनाकुलम का मतलब 'हाथी के लिए तालाब' (pond for elephants) होता है. जंगली हाथी अनाकुलम में स्नान करने आते हैं. इसलिए इसका नाम अनाकुलम रखा गया है. गर्मियों के दौरान अनाकुलम में हाथियों का जमावड़ा देखने को मिलता है.