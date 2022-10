हैदराबाद: चाहे पार्टी करनी हो, दोस्तों के साथ टाइम पास करना हो या फिर रिलैक्स होना हो आइसक्रीम या जिलेटो का सेवन दिल और दिमाग को आनंद से भर देता है. कई लोग अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ शाम को या फिर लंच-डिनर के बाद आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं. आइसक्रीम कंपनियों के संगठन इंडियन आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (Indian Ice Cream Manufacturers Association) 10 से 12 अक्टूबर तक हाईटेक्स में इंडियन आइसक्रीम एक्सपो 2022 (Indian Ice Cream Expo 2022 Hyderabad Hitex Exhibition Center) का आयोजन कर रहा है. IICMA के अध्यक्ष और स्कूप्स आइसक्रीम (हैदराबाद) के प्रबंध निदेशक सुधीर शाह ने आइसक्रीम उद्योग के बारे में जानकारी दी. यह आइसक्रीम एक्सपो 2022 आइसक्रीम और कोन मशीन, छपाई और पैकेजिंग सामग्री, स्वाद, सुगंध और रंग, खाद्य सामग्री और अन्य का प्रदर्शन करेगा. Indian Ice Cream Expo Hyderabad Hitex city .

आजकल लोग आइसक्रीम के नए-नए स्वाद तलाश रहे हैं. जो नए फ्लेवर चलन में हैं, उनमें आइसक्रीम बटरस्कॉच (Butterscotch Ice cream), चॉकलेट, कारमेल, कुकीज आटा, पीनट बटर, ड्रैगन फ्रूट, सीताफल, नारियल, Lemon cola , Coffee अखरोट और अन्य. Ice cream सभी आयु के लोगों का पसंदीदा उत्पाद है. अच्छी बात ये है कि शुगर लेवल (Ice creams and Health) की चिंता करने वालों के लिए शुगर-फ्री आइसक्रीम (Sugar free ice cream is available) उपलब्ध है. जो लोग कम कैलोरी पसंद करते हैं, उनके लिए लो फैट और लो शुगर वाली आइसक्रीम (low fat ice creams and low sugar ice creams) भी उपलब्ध हैं. इसके अलावा, प्रोटीन सप्लीमेंट (High protein ice creams) चाहने वाले युवाओं के लिए उच्च प्रोटीन वेरिएंट हैं.

आकर्षक पैकेजिंग: पैकेजिंग में निरंतर विकास हो रहा है. अब, सेल्फ-लॉकिंग टैम्पर-प्रूफ पैकेजिंग (Self-locking tamper-proof packaging) चलन में है. आइसक्रीम पैकेट फैक्ट्री में ही सील कर दिया जाता है. ये प्लास्टिक कंटेनर रिसाइकिल करने (Recyclable Plastic containers) योग्य हैं. कई पैकेजिंग विकल्पों में पैकिंग चम्मच और सॉस भी शामिल हैं.

आइसक्रीम बिजनेस (Ice cream industry): भारत में आइसक्रीम का बाजार (Ice cream market India) 2021 में 165,20 करोड़ रुपये के मूल्य पर पहुंच गया और 2022-2027 के दौरान 17.6% के CAGR पर प्रदर्शित करते हुए 2027 तक 43,620 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है. लोकल ब्रांड जो कुछ शहरों तक सीमित हैं, वे बड़ी मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं. स्थानीय स्तर पर उनको पसंद किया जाता है.

भारतीय आइसक्रीम ब्रांड: आइसक्रीम बाजार में कुछ राष्ट्रीय ब्रांड (Indian ice cream brands) हैं जो पूरे देश में (Top ice cream brands) उपलब्ध हैं. कुछ अर्ध-राष्ट्रीय ब्रांड (Semi national ice cream brands) दो से पांच राज्यों में मौजूद हैं लेकिन अपने गृह राज्यों में सबसे लोकप्रिय हैं. फिर कुछ स्थानीय ब्रांड (Local ice cream brands ) हैं, जो कुछ शहरों तक सीमित हैं वे बड़ी मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं. हालांकि, स्थानीय स्तर पर उनकी अच्छी स्वीकृति है. क्षेत्रीय ब्रांड (Regional ice cream brands) अपने मौजूदा क्षेत्र में उपयुक्त विकास प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि वे सटीक जरूरतों को पूरा करते हैं और ग्राहकों के साथ निरंतर संबंध रखते हैं. इस क्षेत्र (Ice cream brands in Telangana) में कई निवेश तेलंगाना (Invest in Telangana) में आ रहे हैं.

