यमुनानगर पांवटा साहिब नेशनल हाईवे के गड्डो को 2 घंटों में ही भर दिया गया.

यमुनानगर: हरियाणा को हिमाचल और उत्तराखंड से जोड़ने वाले यमुनानगर पांवटा साहिब हाईवे पर जगह-जगह कई कई फुट चौड़े व गहरे गड्डे बने हुए थे, जिसके कारण वाहन चालको को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. आखिरकार उपायुक्त राहुल हुड्डा के निर्देशों ( highway repair in Yamunanagar on DC instructions) के बाद अधिकारियों ने इसकी रिपेयरिंग (highway repair in Yamunanagar) कर इसे वाहनों के चलने लायक बनाया है.

जानकारी के अनुसार जगाधरी से छछरौली होकर हिमाचल में उत्तराखंड जाने वाले सैकड़ों वाहन चालकों को इस हाईवे पर बने गड्डों से होकर गुजरना पड़ रहा था. इन गड्डों में पानी भरने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थी. कई बार लोगों को चोटें भी आई हैं. जब इस मामले में उपायुक्त राहुल हुड्डा को पता चला, तो उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. जिसके चलते बिलासपुर के एसडीएम जसपाल सिंह गिल सहित अन्य अधिकारियों ने मोर्चा संभाला. तेज गति से काम हुआ और देखते ही देखते कई वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर बने गड्डों को भरते नजर आए.

एसडीएम बिलासपुर ने बताया कि जैसे ही उनके पास उपायुक्त के निर्देश आए, उसके तुरंत बाद यह कार्य शुरू कर दिया गया. उन्होंने कहा कि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी. हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड़ को जोड़ने वाला यह मार्ग काफी व्यस्त रहता है. इसी क्षेत्र में माइनिंग जोन होने के कारण बड़ी संख्या में भारी वाहनों का आवागमन इस मार्ग पर बना रहता है. जिसके चलते सड़क लंबे समय से खराब थी. सड़क में कई-कई फुट गहरे गड्डे हो गए थे. अब उपायुक्त के निर्देश पर इसे वाहनों के चलने लायक बनाया गया है.

