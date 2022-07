यमुनानगरः सीआईए 2 की टीम ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 आरोपियो को (Yamunanagar CIA arrested 3 thieves) गिरफ्तार किया है. 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर (Criminals from Saharanpur in utter prdesh) और 1 गांव मंदार का रहने वाला है. पकड़े गए आरोपियो के नाम महरुफ, नावेद और कुलदीप हैं जो चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं. महरुफ और नावेद के पास से सीआईए को 1 चोरी की हुई स्पलैंडर मोटरसाइकिल और एक 315 बोर का देसी कट्टा व जिंदा कारतूस मिला है. चोरी की गई मोटरसाइकिल बिलासपुर क्षेत्र की है.आरोपियों पर यमुनानगर, राजस्थान के अजमेर व (Theft in Rajasthan) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चोरी के लगभग 10 मामले दर्ज हैं और ये बेल जंपर हैं. सीआईए की टीम इनकी तलाश में जुटी थी और कई जगह छापेमारी कर चुकी थी.

यमुनानगर सीआईए ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया

आरोपी नावेद 3 साल तक जेल में रहने के बाद 1 जुलाई को ही बाहर आया था और आते ही फिर चोरी की वारदातों में शामिल हो गया था. दोनों ही आरोपी यमुनानगर में चलती बस में सवारियों के जेवरात और रूपए लेकर फरार हो गए थे. ऐसी पांच वारदातों को ये अब तक अंजाम दे चुके हैं. पुलिस ने इनको रिमांड पर ले लिया है और चोरी किए गए समान की बरामदगी करने के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है. सीआईए टीम को उम्मीद है की आरोपी चोरी के सामान के बारे में बता देंगे.

तीसरा पकड़ा गया आरोपी मंदार गांव का रहने वाला है जिसने साल 2019 में जगाधरी से मोटरसाइकिल चोरी की थी. मोटरसाइकिल चोरी का मामला जगाधरी थाने में दर्ज है और इस मामले में पुलिस को इसकी तलाश थी. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये पता करने में लगी है की इसने चोरी की कितनी वारदातों को अंजाम दिया है.