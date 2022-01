यमुनानगर: शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा के शिक्षण संस्थानों की छुट्टियां बढ़ाकर 26 जनवरी तक कर दी हैं. प्रदेश में बढ़ती महामारी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. हरियाणा में एक बार फिर से संक्रमण का असर बढ़ता दिखाई दे रहा है. जिसके चलते हरियाणा के शिक्षा विभाग ने छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया है. बता दें कि इससे पहले शिक्षा विभाग की ओर से 12 जनवरी तक सभी स्कूल और कॉलेज के बंद करने का फैसला किया गया था.

शिक्षा मंत्री ने सोमवार को कहा कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है. क्योंकि दूसरी लहर के दौरान प्रदेश को काफी नुकसान हुआ. सरकार नहीं चाहती की तीसरी लहर का प्रकोप भी देखने को मिले. वहीं उन्होने जनता से अपील की कि महामारी सुरक्षा नियमों का पालन करें. बेवजह घरों से बाहर ना निकलें. जरुरी होने पर मुंह पर मास्क लगाकर ही बाहर निकलें ताकि खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें.

हेल्थ डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक रविवार को प्रदेशभर से 5,166 नए मरीज सामने आए हैं. इसके साथ ही हरियाणा में एक्टिव मरीजों (Haryana Corona Active Case) की संख्या 18,298 हो गई है. रविवार को हरियाणा के सभी जिलों से नए केस मिले हैं. वहीं प्रदेश में 13 नए ओमीक्रोन के मामले (new omicron cases in Haryana) मिले हैं. इसी के साथ प्रदेश में कुल 136 ओमीक्रोन के मामले सामने (omicron cases in Haryana) आ चुके हैं. हालांकि इनमें से 111 ओमीक्रोन मरीज ठीक हो गए हैं. फिर भी प्रदेश में 25 ओमीक्रोन के एक्टिव मामले हैं.

बता दें कि हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश के कई जिलों में मिनी लाकडाउनल लगाया हुआ है. इनमें पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, झज्जर और रोहतक के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत शामिल है. इन जिलों में सिनेमा हॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद करने के आदेश दिए हैं. साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे. वहीं मॉल और बाजार 6 बजे तक ही खुल सकेंगे. सरकार के आदेश में कहा गया है कि बार और रेस्तरां को 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है. खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे. इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कैंप को छूट दी गई है. इसके अलावा सभी मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे.

