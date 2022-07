यमुनानगरः जगाधरी-बिलासपुर रोड पर बड़ा सड़क हादसा टल गया. हरियाणा रोडवेज की बस जगाधरी में तकनीकी खराबी के कारण अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई (roadways bus collided with tree in yamunanagar) और पेड़ से जा टकराई. हरदौली गांव के पास ये हादसा (road accident in yamunanagar) हुआ है. बस की स्पीड ज्यादा नहीं थी इसलिए बड़ा हादसा टल गया और बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं. बस में हादसे के समय 20 से 25 सवारिया सवार थी.

गनीमत रही कि किसी भी सवारी को खरौंच तक नहीं आई. हादसे में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. बस सवारियां लेकर हिमाचल प्रदेश के मनाली से यमुनानगर आ रही थी. हादसे के बाद सवारियां जान बचाने के लिए भगवान का धन्यवाद करती नज़र आईं. यात्रियों ने बताया की बस चालक आराम से बस चल रहा था लेकिन अचानक बस अनियंत्र हो गई और सड़क किनारे लगे पेड़ों में जा टकराई. एक बार तो सब यात्री घबरा गए थे लेकिन बस के रूक जाने के कारण सबको फिर से हौंसला मिला.

कुछ यात्री हादसे से घबरा गए और रोते हुए दिखे. हादसे के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बस में सवार यात्रियों को हालचाल जाना. हादसे के बाद यात्री अपने साधन व अन्य साधनों से अपने गंत्वय तक पहुंचे. करेन की मदद से बस को भी निकाल कर वर्कशाॅप भिजवाया गया जहां उसकी रिपेयर होगी. रोडवेज विभाग को ऐसे हादसों से सबक लेना चाहिए और बसों को मेंटेनेंस करवाना चाहिए ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके.