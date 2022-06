यमुनानगर: जिले के औरंगाबाद बाईपास के स्मीप मंगलवार को सड़क के बीच खडे़ एक कांच से भरे ट्रक से यात्रियों से भरी हुई बस टकरा (truck and bus collide in yamunanagar) गई. हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रक से गिरा कांच आधा किलोमीटर तक फेल गया, जिसे इकट्ठा करने के लिए पुलिस को जेसीबी की मदद लेनी पड़ी. हालांकि इस हादसे में एक व्यक्ति की जान भी चली गई. जबकि दो की हालत नाजुक बताई जा रही है और आधा दर्जन के करीब लोग घायल हो गए (road accident in Aurangabad Bypass yamunanagar) हैं.

जानकारी के अनुसार बस में लगभग 150 से अधिक यात्री स्वार थे, जोकि जीरकपुर से यूपी जा रहे थे. महिलाओं की माने तो उन्हें हादसा होते तो दिखाई नहीं दिया लेकिन बस में यात्री एक दुसरे से बार-बार टकरा रहे थे और एक जोरदार धमाके के बाद स्वारिया खिड़कियों से बाहर तक जा गिरी थी. वहीं, टक्कर के बाद बस में कांच के टुकड़े भी गिरे. बस में सामने बैठी महिला का कहना था कि ट्रक सड़क के बीच में ही खड़ा था और बस की ब्रेक लगते लगते वह ट्रक से जा टकराई.

बस और ट्रक के बीच में हुई टक्कर के बाद मौके पर तीन-तीन थानों की पुलिस भी पहुंची और सड़क से कांच को हटाने के लिए जेसीबी की मदद लेकर कांच को सड़क से हटाया गया. जबकि इस सड़क के बीच में फैले कांच को देखकर लंबा जाम भी लग गया था. जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंच कर तुरंत खुलवाया.

