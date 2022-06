यमुनानगर: छ्छरौली में जगाधरी (Chhachhrauli town of Yamunanagar) पोंटा साहिब नेशनल हाईवे पर एक होटल में पुलिस ने छापेमारी के दौरान आठ लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है. पुलिस के छापामार कार्रवाई के दौरान होटल कर्मचारी और दो अन्य युवक मौके से फरार हो (Raid at Hotel Chhachhrauli in Yamunanagar ) गए. होटल में छापा मारने के दौरान आठ लोग संदिग्ध अवस्था में पाये गए. पुलिस ने उचित कार्रवाई करते हुए सभी को हिरासत में ले लिया है.

बता दें कि छछरौली में लंबे समय से यह होटल निशाने पर था. कस्बा वासियों का कहना है कि नेशनल हाईवे पर स्थित इस होटल में अनैतिक कार्य किया जा रहा था. इसका सीधी असर स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं पर पड़ता है. कस्बा वासियों ने कस्बे में इस प्रकार के होटल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. थाना प्रभारी छछरौली संदीप कुमार ने बताया कि सूचना पर टीम बनाकर छछरौली के शिया होटल पर छापा मारा (Raid at Hotel in Yamunanagar) गया. जहां से कुछ जोड़ों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया. जिनको हिरासत में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

