यमुनानगर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) सोमवार को आतंकवादियों और गैंगस्टरों की गतिविधियों के मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में लगभग 50 स्थानों पर छापेमारी (NIA raid on gangster Kala Rana house) कर रही है. गैंगस्टर काला राणा के घर पर एनआईए की छापेमारी (nia raid on gangster kala rana house ) जारी है. मौके पर स्थानीय पुलिस भी मौजूद है. एनआईए की टीम ने काला राणा के घर का नक्शा बनाया है. फिलहाल एनआईए की टीम परिवार से पूछताछ (nia raid on gangsters house in haryana) कर रही है.

बात दें कि एनआईए आज पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में छापेमारी (NIA raid in haryana) कर रही है. जानकारी के मुताबिक पंजाब के गुरदासपुर, खन्ना, राजपुरा, फरीदकोट के साथ ही हरियाणा के यमुनानगर में यह छापेमारी हो रही है. सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या (Punjabi singer Sidhu Moosewala murder case) के सिलसिले में भी छापेमारी की जा रही हैं. पंजाब में कम से कम 25 ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है.

गैंगस्टर काला राणा के घर पर एनआईए की छापेमारी.

गैंगस्टरों के साथ आतंकी कनेक्शन के चलते पंजाब में भी कई जगहों पर एनआईए की रेड (NIA raid in Punjab) चल रही है. पंजाब के मुक्तसर में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के घर पर NIA की टीम छापेमारी कर रही है. वहीं, फाजिल्का में भी गैंगस्टर लॉरिस बिश्नोई के घर पर NIA की तरफ से छापेमारी जारी है. जानकारी के अनुसार भगवानपुर गांव में जग्गू भगवानपुरिया के घर पर भी एनआइए की रेड चल रही है. वहीं, अमृतसर में गैंगस्टर्स शुभम के घर पर सुबह से एनआईए की छापेमारी चल रही है. इसके अलावा कोटकपूरा फरीदकोट और राजपुरा में भी गैंगस्टर के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है.

