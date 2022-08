यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में दिनदहाड़े फायरिंग का मामला (Firing in Yamunanagar) सामने आया है. फायरिंग का वीडियो भी सीसीटीवी फुटेज के जरिए सामने आया है. दरअसल, रेलवे रोड स्थित लाल द्वारा के पास एक एजेंसी के बाहर दो गुटों में झगड़ा हो गया, झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक गुट ने फायरिंग कर दी. फायरिंग करने के बाद वह मौके से फरार हो गए.

सूचना मिलते ही थाना शहर यमुनानगर (Yamunanagar Police Station) पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. प्राथमिक जांच में सामने आया कि दो गुटों में किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ और मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक गुट ने फायरिंग कर दी.

यमुनानगर में दिनदहाड़े फायरिंग

मामले की जांच कर रहे थाना प्रभारी कमलजीत सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि करीब से बजेला द्वारा के पास दो पक्षों में आपस में झगड़ा (fight between two groups in Yamunanagar) हो गया, जिसमें एक नौजवान युवक ने अपने अवैध हथियार से दूसरे पक्ष पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने 307 आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

थाना प्रभारी कमलजीत सिंह ने कहा कि फायरिंग में कोई भी हताहत नहीं हुआ है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है. साथ ही घटनास्थल पर मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटा रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने प्राथमिक जांच के दौरान एक युवक के खिलाफ 307 आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.