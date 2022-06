यमुनानगर: जिला यमुनानगर की एंटी नारकोटिक्स सेल टीम (Anti Narcotics Team Yamunanagar) ने 10 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की (drugs Smuggler Arrested In Yamunanagar) है. पुलिस के मुताबिक तस्कर उत्तर प्रदेश से यमुनानगर में बाइक पर सवार होकर नशा लेकर आ रहा था जिसे कलानौर बॉर्डर के पास काबू किया गया. उत्तर प्रदेश से सटा हरियाणा का यमुनानगर जिले में काफी समय से स्मैक के नशे के लिए मशहूर है.

हालांकि पुलिस ने नशे पर लगाम लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स सेल टीम का गठन किया हुआ है. जो आए दिन नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी रहती है. इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक्स सेल टीम ने 10 ग्राम स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को काबू किया (Drug Smuggler In Yamunanagar) है. टीम इंचार्ज ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि बाइक सवार एक युवक उत्तर प्रदेश से यमुनानगर में स्मैक लेकर आ रहा है जिसके आधार पर कलानौर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर जांच शुरू की (Youth arrested with Smack in Yamunanagar) गई.

जांच के दौरान हाइवे पर बाइक सवार एक युवक की रोककर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई. टीम इंचार्ज ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान बुड़िया निवासी तरुण उर्फ राजन के रूप में हुई है. इससे पहले भी उसके खिलाफ नशा तस्करी की कई शिकायतें आई हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और उससे कई खुलासे होने की उम्मीद है.

