यमुनानगर: लाडवा ठेकेदार का उसके ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण (contractor Kidnaped in Yamunanagar) कर लिया. ड्राइवर ने ठेकेदार के भाई को फोन कर 20 लाख की फिरौती मांगी. ठेकेदार के भाई की सूचना पर पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुट गई. इसी बीच अपहरणकर्ता ठेकेदार को बुढ़िया थाना इलाके में (Contractor found in car in Yamunanagar) कार की डिग्गी में हाथ-पांव बांधकर फरार हो गए.

ग्रामीणों ने कार में बंधे शख्स को देखकर उसे डिग्गी से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी. अब पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी है. जानकारी के अनुसार लाडवा निवासी ठेकेदार जरनैल सिंह का उसके ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ (driver kidnapped contractor in yamunanagar) अपहरण कर लिया था. पुलिस के डर से अपहरणकर्ता महज छह घंटे में ही ठेकेदार को बुढ़िया थाना इलाके के नवाजपुर में कार की डिग्गी में बांधकर भाग गए.

ग्रामीणों ने जब कार को देखा तो उसकी डिग्गी में एक व्यक्ति के हाथ-पांव बंधे हुए थे. व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी. उसके शरीर पर चोट के निशान थे. सूचना पर लाडवा व कुरुक्षेत्र से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस के अनुसार पीड़ित व्यक्ति लाडवा निवासी जरनैल सिंह है. वह ठेकेदारी का काम करता है. इस संबंध में जरनैल के भाई कुलदीप ने लाडवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.

एफआईआर में उन्होंने 20 लाख (Contractor kidnapped for ransom of 20 lakhs) की फिरौती के लिए उसके भाई का अपहरण करने की बात कही है. लाडवा डीएसपी जय सिंह ने बताया कि लोकेशन ट्रेस करने के बाद जब तक वे मौके पर पहुंचे तब तक जरनैल सिंह को यमुनानगर ट्रोमा सेंटर लाया जा चुका था. यहां उसका इलाज चल रहा है. डीएसपी ने बताया कि जरनैल के ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण किया था.

उधर, जरनैल सिंह के भाई कुलदीप ने बताया कि उन्हें अपहरर्णकर्ताओं ने फोन कर 20 लाख की डिमांड की थी. आरोपियों ने रुपए नहीं देने पर जरनैल को मारने की धमकी दी थी. इसके साथ ही अपहरणकर्ताओं ने उनके बेटे को भी गोली मारने की बात कही. आरोपियों ने कुलदीप को फिरौती की रकम जमा करने के लिए शाम 4 बजे तक का समय दिया था. ठेकेदार के मिलने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है. पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है.